Verliebt in eine Hexe

Alonzo, das Werbegenie

Alonzo, das Werbegenie

Folge 11: Alonzo, das Werbegenie

25 Min.

Darrins Schwiegermutter Endora mischt sich wieder einmal auf unpassende Art in seine Angelegenheiten: Er will nämlich nicht mit Samantha zur Hochzeit von deren Freundin nach Hongkong reisen, weil er kurz vor einem wichtigen Vertragsabschluss steht. Da Sam aber keine Lust hat, allein zu fliegen, sieht Endora sich genötigt, ihrer Tochter ein wenig unter die Arme zu greifen: Sie will dafür sorgen, dass Darrin arbeitslos wird. Und anfangs scheinen die Chancen dafür gut zu stehen ...

