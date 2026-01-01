Verliebt in eine Hexe
Folge 17: Serena auf Freiersfüßen
25 Min.
Samanthas Cousine Serena hat Probleme: Weil sie Comtessa Pirhana den Verlobten ausgespannt hat, hat diese sich gerächt und ihr alle Zauberkraft genommen. Serena ist nun eine ganz gewöhnliche Sterbliche - allerdings eine äußerst attraktive. Da sie nun nicht mehr hexen kann, möchte sie ein "ganz normales" Leben führen. Sie beschließt, einem von Darrins wichtigsten Kunden, dem schwerreichen Mr. Woolcott, gehörig den Kopf zu verdrehen. Für Darrin ist das gar nicht gut ...
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland