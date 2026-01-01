Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der erste Schultag

Folge 20: Der erste Schultag

25 Min.

Endlich ist Tabathas erster Schultag gekommen, der von der Kleinen schon lange herbeigesehnt wurde. Noch einmal schärft Sam ihr ein, in der Schule auf gar keinen Fall ihre Zauberkraft anzuwenden. Tabatha beteuert es, doch mit den guten Vorsätzen ist es aus, als sie ihren Mitschüler Charlton kennen lernt. Charlton ist ein gemeiner Junge, der Tabatha ständig ärgert - kurzerhand verwandelt sie ihn in einen Frosch. Die Lehrerin glaubt, dieser sei aus dem Terrarium entwichen ...

