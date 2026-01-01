Die Wahrheit, nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 26: Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit
25 Min.
Darrin möchte Samantha mit einem hübschen Geschenk überraschen. Er hat eine Anstecknadel in Form eines Einhorns für sie ausgesucht. Endora will die Gelegenheit wieder einmal nutzen, um Unfrieden zu stiften. Um ihre These zu beweisen, dass Sterbliche einander ständig anlügen, hat sie die Brosche mit einem kleinen Wahrheitszauber versehen. Wer immer mit der Nadel in Berührung kommt, muss die Wahrheit aussprechen - Chaos im Hause Stephens ist vorprogrammiert ...
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland