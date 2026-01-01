Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Staffel 8Folge 26
Folge 26: Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit

25 Min.

Darrin möchte Samantha mit einem hübschen Geschenk überraschen. Er hat eine Anstecknadel in Form eines Einhorns für sie ausgesucht. Endora will die Gelegenheit wieder einmal nutzen, um Unfrieden zu stiften. Um ihre These zu beweisen, dass Sterbliche einander ständig anlügen, hat sie die Brosche mit einem kleinen Wahrheitszauber versehen. Wer immer mit der Nadel in Berührung kommt, muss die Wahrheit aussprechen - Chaos im Hause Stephens ist vorprogrammiert ...

