Verrückt nach Dir
Folge 11: Das ist unser Leben
23 Min.
Eine Fernsehstation hat Paul damit beauftragt, einen Film über sein Alltagsleben zu drehen. Er präpariert die Wohnung mit Kameras - sagt Jamie allerdings nicht Bescheid, da diese sich sonst verkrampft verhalten könnte. Als sie erkennt, was abläuft und auch noch Ira und Fran auftauchen, ist die Verwirrung perfekt. Richtig ergiebig wird der Film allerdings erst, als Jamie und Paul glauben, dass die Kamera nicht mehr läuft ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH