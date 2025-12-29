Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 3Folge 11
Folge 11: Das ist unser Leben

23 Min.

Eine Fernsehstation hat Paul damit beauftragt, einen Film über sein Alltagsleben zu drehen. Er präpariert die Wohnung mit Kameras - sagt Jamie allerdings nicht Bescheid, da diese sich sonst verkrampft verhalten könnte. Als sie erkennt, was abläuft und auch noch Ira und Fran auftauchen, ist die Verwirrung perfekt. Richtig ergiebig wird der Film allerdings erst, als Jamie und Paul glauben, dass die Kamera nicht mehr läuft ...

Comedy TV
