Verrückt nach Dir
Folge 15: Mein Hund
23 Min.Ab 6
Als Jamie Paul bei einem Dreh für einen Werbespot besucht, ist Pauls Auftraggeber sofort hin und weg von Hund Murray. Dieser bekommt prompt eine Rolle im Werbespot und wird kurze Zeit später zu einem richtigen Star. Jamie überredet Paul, sich mit einem Agenten zu treffen, um Murray groß rauszubringen, doch da gibt es noch jemanden, der etwas gegen den Medienrummel hat: Murray selbst ...
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH