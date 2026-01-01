Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Hund

Comedy TVStaffel 3Folge 15
Folge 15: Mein Hund

23 Min.Ab 6

Als Jamie Paul bei einem Dreh für einen Werbespot besucht, ist Pauls Auftraggeber sofort hin und weg von Hund Murray. Dieser bekommt prompt eine Rolle im Werbespot und wird kurze Zeit später zu einem richtigen Star. Jamie überredet Paul, sich mit einem Agenten zu treffen, um Murray groß rauszubringen, doch da gibt es noch jemanden, der etwas gegen den Medienrummel hat: Murray selbst ...

Comedy TV
