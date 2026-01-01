Verrückt nach Dir
Folge 3: Onkel Van ist immer dabei
23 Min.Ab 6
Um ihrem verstorbenen Onkel Van noch seinen letzten Willen zu erfüllen, fahren Paul und Jamie zu einer Rennbahn. Die Karten-Abreißer können Onkel Vans Ansinnen aber nicht teilen, so dass Onkel Van für die Verteilung seiner Asche auf dem Rennparcours zahlen muss ...
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH