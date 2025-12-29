Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 3Folge 16
Folge 16: Mitspracherecht

23 Min.

Paul dreht eine Reportage über die Geschichte des amerikanischen Fernsehens. Als Erzähler möchte er eine berühmte Persönlichkeit engagieren und schon bald schafft er es, den Komiker Alan Brady für das Projekt zu gewinnen. Dass dieser immer noch Starallüren hat, obwohl seine glanzvollen Jahre vorbei sind, sieht Paul gar nicht gerne. Da trifft es sich ganz gut, dass Jamies Mutter Theresa Brady von früher kennt und genau weiß, wie man ihn behandeln muss ...

