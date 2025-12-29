Verrückt nach Dir
Folge 4: Die Brille
23 Min.Ab 6
Paul ist der Meinung, seine Frau braucht eine Brille, und so machen sich die beiden auf den Weg zum Optiker. Nachdem Jamie versorgt wurde, finden die beiden ihren Hausmeister, Mr. Wicker, im Flur des Hauses wieder: Seine Frau hat ihn rausgeschmissen und so bieten ihm die Buchmans Obdach in ihrer Wohnung an. Doch die Unverträglichkeit von Jamies Kontaktlinsen führt schon bald zu Missverständnissen ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH