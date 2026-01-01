Verrückt nach Dir
Folge 20: Die Gräfin aus Luxemburg
23 Min.Ab 6
Jamie und Fran erarbeiten ein Konzept für Iras Sportartikelgeschäft, das er um einen Versandhandel erweitern möchte. Allerdings sind den beiden finanzielle Grenzen gesetzt. Doch da taucht plötzlich Marianne, Iras Exfrau, wieder auf. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie nun eine steinreiche Witwe und bietet Ira ihre Hilfe an. Paul versucht Ira zu warnen, doch schon bald bekommt auch er ein Angebot von Marianne, dass er nicht ausschlagen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH