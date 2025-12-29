Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Zweimal Paradies und zurück

Comedy TVStaffel 3Folge 19
Zweimal Paradies und zurück

Verrückt nach Dir

Folge 19: Zweimal Paradies und zurück

23 Min.Ab 6

Pauls Vater wollte seine Frau mit einer Reise in die Südsee überraschen, doch diese hat keine Lust. Jamie schlägt vor die Plätze der beiden einzunehmen und so finden sich die beiden schon bald in der Südsee wieder. Ein immer größeres Lügennetz entsteht, als die Buchmans sich als Astronauten, Ärzte und Tiefseeforscher ausgeben. Es dauert nicht lange, bis die Hotelmanagerin merkt, dass mit den beiden etwas nicht stimmt ...

