Verrückt nach Dir
Folge 19: Zweimal Paradies und zurück
23 Min.Ab 6
Pauls Vater wollte seine Frau mit einer Reise in die Südsee überraschen, doch diese hat keine Lust. Jamie schlägt vor die Plätze der beiden einzunehmen und so finden sich die beiden schon bald in der Südsee wieder. Ein immer größeres Lügennetz entsteht, als die Buchmans sich als Astronauten, Ärzte und Tiefseeforscher ausgeben. Es dauert nicht lange, bis die Hotelmanagerin merkt, dass mit den beiden etwas nicht stimmt ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH