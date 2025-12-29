Verrückt nach Dir
Folge 17: Der Strohwitwer
23 Min.Ab 6
Da Jamie übers Wochenende nach Connetticut zu ihrem Vater gefahren ist, sitzt Paul nun alleine in der gemeinsamen Wohnung. Niemand hat Zeit für ihn und so geht er auf Wanderschaft durch die Wohnung - er entdeckt allerhand Sachen, die ihm neu sind und muss jedes Mal sofort bei Jamie nachfragen. Diese ist so genervt, dass Paul sich nicht mehr traut noch einmal anzurufen, als Ordensschwestern vor der Tür stehen und das Ehebett der beiden als Spende einfordern ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH