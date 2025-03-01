VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 10: Antarktis 2 mit Richy Müller
22 Min.Ab 12
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2: Entdecken Sie zusammen mit Schauspieler Richy Müller das pulsierende Stadtleben der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires und die eisige Schönheit der Antarktis. Von der berühmten argentinischen Küche über den rassigen Tango, bis hin ins ewige Eis: Eine Reise für Individualisten, Abenteurer und Naturliebhaber.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© blue planet tv