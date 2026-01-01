VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 12: Tasmanien mit Richy Müller
20 Min.Ab 6
Besuchen Sie mit Schauspieler Richy Müller den australischen Bundesstaat Tasmanien und erleben Sie die Einzigartigkeit dieser Insel. Die Reise beginnt dabei in ihrer größten Stadt, Hobart. Diese ist bequem zu Fuß erkundbar, bietet aber auch seeseitig wundervolle Ansichten. Dann begibt er sich in freier Wildbahn auf Spurensuche nach dem Tasmanischen Teufel.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv