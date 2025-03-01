La Reunion mit Steffen HensslerJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 8: La Reunion mit Steffen Henssler
19 Min.Ab 6
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2: Entdecken Sie mit Fernsehkoch Steffen Henssler die Schönheit des französischen Überseegebiets La Reunion. Das kleine Stück Frankreich, mitten im Indischen Ozean, besticht durch eine faszinierende Unterwasserwelt und eine wildromantische Vulkanlandschaft mit einzigartiger Fauna und Flora. Gründe genug für Steffen Henssler, die Insel zu Fuß, per Boot und sogar per Kleinflugzeug zu erforschen.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv