VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

La Reunion mit Steffen Henssler

Staffel 1Folge 8
La Reunion mit Steffen Henssler

La Reunion mit Steffen HensslerJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

Folge 8: La Reunion mit Steffen Henssler

19 Min.Ab 6

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2: Entdecken Sie mit Fernsehkoch Steffen Henssler die Schönheit des französischen Überseegebiets La Reunion. Das kleine Stück Frankreich, mitten im Indischen Ozean, besticht durch eine faszinierende Unterwasserwelt und eine wildromantische Vulkanlandschaft mit einzigartiger Fauna und Flora. Gründe genug für Steffen Henssler, die Insel zu Fuß, per Boot und sogar per Kleinflugzeug zu erforschen.

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

