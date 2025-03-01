Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hongkong mit Anja Kruse

Folge 5: Hongkong mit Anja Kruse

25 Min.Ab 6

Seien Sie dabei, wenn Schauspielerin Anja Kruse die kulturellen Highlights und Modetrends in Hongkong genauer unter die Lupe nimmt. Die Reise führt sie von den modernen Shopping Malls der Großstadt über zahlreiche Straßenmärkte bis hin zu entlegenen Tempeln. Entdecken Sie eine noch weithin unbekannte Seite von Hongkong und lernen Sie mehr über die Metropole, die sich immer wieder neu erfindet.

