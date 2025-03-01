Queensland mit Jürgen HeinrichJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 15: Queensland mit Jürgen Heinrich
21 Min.Ab 6
Der Schauspieler Jürgen Heinrich nimmt Sie mit auf eine Entdeckertour durch den tropischen Teil Australiens, nach Queensland. Höhepunkt seiner Reise ist das Great Barrier Reefs, das größte Korallenriff der Erde. Dort stehen ein Helikopterflug und natürlich Tauchen auf dem Programm.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv