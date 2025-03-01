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VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

Western Australia mit Sophie Schütt

xploreStaffel 1Folge 2vom 01.03.2025
Western Australia mit Sophie Schütt

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VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

Folge 2: Western Australia mit Sophie Schütt

20 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 6

Begleiten Sie Schauspielerin Sophie Schütt auf ihrer Reise durch den größten Bundesstaat Australiens. Western Australia beeindruckt nicht nur durch seine wunderschönen Landschaften, sondern bietet mit Perth auch die Boomtown Australiens. Ob die imposanten Felsformationen im Landesinneren oder die wilde Brandung der Küste, diese Reise bietet alles, was Australien an Vielseitigkeit zu bieten hat.

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