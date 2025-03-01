Western Australia mit Sophie SchüttJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 2: Western Australia mit Sophie Schütt
20 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 6
Begleiten Sie Schauspielerin Sophie Schütt auf ihrer Reise durch den größten Bundesstaat Australiens. Western Australia beeindruckt nicht nur durch seine wunderschönen Landschaften, sondern bietet mit Perth auch die Boomtown Australiens. Ob die imposanten Felsformationen im Landesinneren oder die wilde Brandung der Küste, diese Reise bietet alles, was Australien an Vielseitigkeit zu bieten hat.
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VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6