VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 14: Russland mit Sigmar Solbach
20 Min.Ab 6
Begleiten Sie den Schauspieler Sigmar Solbach auf seiner Reise mit der transsibirischen Eisenbahn durch die Weiten Russlands. In Moskau besteigen wir nach einer Stippvisite den legendären Zug Richtung Osten. Das Ziel ist der Baikal, der tiefste und älteste See der Erde.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv