British Virgin Islands mit Eva HabermannJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 11: British Virgin Islands mit Eva Habermann
20 Min.Ab 6
Entdecken Sie mit Schauspielerin Eva Habermann die Schönheit der Inseln. Das von Deutschland rund 10 Flugstunden entfernte Inselarchipel ist ein Sehnsuchtsziel für Karibik-Liebhaber. Romantische Strandspaziergänge, leckere Cocktails an urigen Strandbars und schmackhafte Meeresfrüchte: Das sind die BVIs! Ein Ausflug in das Rückzugsgebiet der Superreichen, wie Sir Richard Branson einer ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv