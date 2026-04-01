Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 11: Feuerprobe
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Die Paladine kämpfen ums Überleben, nachdem Sendak sie zusammen mit ihren Löwen und Admiral Sanda gefangen genommen hat. Während das Team von den Löwen getrennt ist und Sandas Enthüllungen sie erschüttern, arbeiten Shiro, Sam und Coran auf der Erde fieberhaft daran, die Atlas wieder einsatzbereit zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH