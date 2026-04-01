Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 3: Der Weg nach vorne
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Fern der Heimat gefangen und auf Hilfe angewiesen, werden die Paladine befragt, wo sie gewesen sind und was mit Lotor geschehen ist. Schon bald erkennen sie in dieser brisanten Situation, dass ihr Schicksal einzig und allein in Corans Händen liegt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH