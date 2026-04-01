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Voltron: Legendärer Verteidiger

Das letzte Gefecht (1)

NBCUniversalStaffel 7Folge 7vom 01.04.2026
Das letzte Gefecht (1)

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 7: Das letzte Gefecht (1)

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Während die Paladine der Erde näherkommen, offenbaren sich erschreckende Wahrheiten über den Zustand des Planeten. Ein empfangenes Notsignal führt zu einer Rückblende, die Pidges Vater Sam zeigt, wie er vor vier Jahren auf die Erde zurückkehrte. Mit was müssen die Fünf rechnen? Und werden sie ihre einstige Heimat überhaupt wiedererkennen?

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