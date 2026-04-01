Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Voltron: Legendärer Verteidiger

Das Löwenrudel (2)

NBCUniversalStaffel 7Folge 13vom 01.04.2026
Das Löwenrudel (2)

Das Löwenrudel (2)Jetzt kostenlos streamen

Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 13: Das Löwenrudel (2)

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Mit der Zukunft der Erde auf dem Spiel stellen sich Voltron und die Paladine einem mysteriösen Gegner von nie dagewesenem Ausmaß - dem bisher größten und mächtigsten Robeast. In einem alles entscheidenden Kampf müssen sie all ihren Mut, ihre Stärke und ihren Zusammenhalt aufbringen, um die drohende Katastrophe abzuwenden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Voltron: Legendärer Verteidiger
NBCUniversal
Voltron: Legendärer Verteidiger

Voltron: Legendärer Verteidiger

Alle 8 Staffeln und Folgen