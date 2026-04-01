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Voltron: Legendärer Verteidiger

Der Weg nach Hause

NBCUniversalStaffel 7Folge 2vom 01.04.2026
Der Weg nach Hause

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 2: Der Weg nach Hause

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Als die Paladine die Reise Richtung Erde antreten, legen sie auf einem Basispunkt der Blades einen Zwischenstopp ein, nur um festzustellen, dass dieser verlassen zu sein scheint. Doch noch bevor sie der Sache auf den Grund gehen können, werden sie unvermittelt von allen Seiten angegriffen ...

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