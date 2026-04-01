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Voltron: Legendärer Verteidiger

Das Löwenrudel (1)

NBCUniversalStaffel 7Folge 12vom 01.04.2026
Das Löwenrudel (1)

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 12: Das Löwenrudel (1)

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Als die Löwen versuchen, Sendak und seine Kanonen aufzuhalten, entbrennt eine erbitterte Schlacht um die Zerstörung seines Schiffs. Voltron gerät in ernsthafte Schwierigkeiten, weshalb Shiro das Schicksal selbst in die Hand nimmt und eine gefährliche Solo-Mission startet, um Sendak endgültig zu besiegen.

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