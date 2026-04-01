Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 4: Das Quiz
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Plötzlich finden sich die Paladine als Kandidaten der bizarren Spielshow "Garfle Warfle Snick" wieder - ohne jede Erinnerung daran, wie sie dorthin gelangt sind. Zwischen absurden Regeln und schrillen Moderationen erkennen sie jedoch schnell, dass sie das undurchschaubare Spiel gewinnen müssen, um zu entkommen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH