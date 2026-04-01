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Voltron: Legendärer Verteidiger

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NBCUniversalStaffel 7Folge 4vom 01.04.2026
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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 4: Das Quiz

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Plötzlich finden sich die Paladine als Kandidaten der bizarren Spielshow "Garfle Warfle Snick" wieder - ohne jede Erinnerung daran, wie sie dorthin gelangt sind. Zwischen absurden Regeln und schrillen Moderationen erkennen sie jedoch schnell, dass sie das undurchschaubare Spiel gewinnen müssen, um zu entkommen.

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