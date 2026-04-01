Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 5: Die Ruinen
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Als die Paladine ihre Heimreise fortsetzen, empfängt Pidge ein Notsignal der Blades, das das Team zu einem postapokalyptischen Planeten voller Ruinen und Verwüstungen führt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH