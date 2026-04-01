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Voltron: Legendärer Verteidiger

Die Ruinen

NBCUniversalStaffel 7Folge 5vom 01.04.2026
Die Ruinen

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 5: Die Ruinen

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Als die Paladine ihre Heimreise fortsetzen, empfängt Pidge ein Notsignal der Blades, das das Team zu einem postapokalyptischen Planeten voller Ruinen und Verwüstungen führt.

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