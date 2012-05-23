Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 13: Folge 13
44 Min.Folge vom 23.05.2012Ab 6
Kilian hat die Idee für einen spektakulären Deal. Er lässt sich auf ein hochspekulatives Anlagegeschäft ein und hat keine Skrupel, selbst die Fäden zu ziehen. Kilian zieht Sven in seine dunklen Machenschaften: Er gibt ihm den Auftrag, seine Kontakte zu nutzen, um den Deal zu manipulieren. Als Sven es schafft, dass das Geschäft zu ihren Gunsten aufzugehen scheint, triumphiert Kilian. Seit Greta ihr Glücksarmband verloren hat, wird sie von dunklen Vorahnungen getrieben und hat Albträume. Robert versucht, sie zu trösten, ist jedoch nicht bei der Sache. Er muss ständig an den Kuss mit Maja denken und entzieht sich Gretas Annäherungsversuchen.
Genre:Romanze, Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises