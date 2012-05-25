Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 15

TelenovelaStaffel 1Folge 15vom 25.05.2012
Folge 15

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 15: Folge 15

44 Min.Folge vom 25.05.2012Ab 6

Maja erkennt, dass sie Robert nicht länger aus dem Weg gehen kann, sondern mit ihm über den Kuss sprechen muss. Als Greta sie ins Klippenhaus bittet, um ihr bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen, wittert Maja die Chance, mit Robert zu sprechen. Doch der geht ihr erfolgreich aus dem Weg. Maja bleibt jedoch hartnäckig, bis Robert sich endlich auf das Gespräch einlässt. Beide wollen sich ihre wahren Gefühle nicht eingestehen. Maja und Robert kommen überein, dass der Kuss nichts zu bedeuten hatte. Wiebke fängt immer mehr Feuer für Sven.

