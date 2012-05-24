Wege zum Glück - Spuren im Sand
Arthur ist verwundert, dass Maja so spontan nach Berlin gekommen ist. Maja gibt vor, Sehnsucht nach ihm gehabt zu haben und verschweigt den wahren Grund für ihre Flucht. Als sie wieder zurück in Nordersund sind, versucht Maja, das Wiedersehen mit Robert hinauszuzögern. Doch bei einem Strandspaziergang treffen die beiden Paare aufeinander. Während Greta sich total freut und einen Abend zu viert im Klippenhaus plant, reagieren Maja und Robert verhalten. Maja will Robert nicht sehen und sagt die Verabredung ab, doch Greta überredet sie, doch zu kommen. Die vier feiern ausgelassen miteinander, doch dann bringt Arthur Maja und Robert dazu, sich einander anzunähern. Kilian ist überzeugt davon, dass sein Deal bombensicher ist. Als er sich vor Senta verplappert, wird sie misstrauisch und weist Kilian an, sich auf keine dunklen Geschäfte einzulassen.
