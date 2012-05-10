Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 4: Folge 4
43 Min.Folge vom 10.05.2012Ab 6
Das Wiedersehen von Robert und Maja ist emotional, doch beide halten ihre Gefühle zurück und wollen sich vor Arthur und Greta nichts anmerken lassen. Doch Arthur bleibt nicht verborgen, wie aufgewühlt Maja ist. Die begegnet plötzlich Kilian und muss sich seinen Vorwürfen stellen. Kilian will Zwietracht zwischen Maja und Robert säen und hält Maja vor, dass sie einst ohne ein Wort aus Nordersund verschwand und Robert im Stich gelassen hat. Er redet ihr ein, dass ihre Rückkehr Robert nur schaden kann und sie ihre Taschen wieder packen soll. Völlig verunsichert sucht Maja Trost bei einem Spaziergang am Strand - und begegnet Robert.
Genre:Romanze, Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises