Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 9: Folge 9
Nachdem Arthur abgefahren ist, ist die Stimmung zwischen Maja und Robert beklommen, doch beide reißen sich zusammen und gestehen sich ihre seltsamen Gefühle nicht ein. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, Markus aufzumuntern, und organisieren eine Überraschung am Strand. Als Maja und Greta alles dafür vorbereiten, unterhalten sie sich über ihre Männer und gestehen sich ein, dass sie nie wieder ohne Robert und Arthur sein wollen. Sven ruft Alexandra an und will sich mit ihr verabreden, doch die lässt ihn abblitzen. Als Markus zufällig Teile des Telefongesprächs hört, denkt er, dass Alexandra sich erneut auf Sven eingelassen habe. Alexandra schafft es nicht, die Sache richtig zu stellen. Erneut ist die Stimmung angespannt. Sven ist während-dessen stinksauer, dass sich Alexandra zu Markus bekannt hat. Er beschließt, sich zu rächen und verwickelt die ahnungslose Wiebke in seinen Plan.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick