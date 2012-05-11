Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 5

TelenovelaStaffel 1Folge 5vom 11.05.2012
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 5: Folge 5

43 Min.Folge vom 11.05.2012Ab 6

Maja ist von ihren widersprüchlichen Gefühlen überfordert. Die innige Begegnung mit Robert hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Sie beschließt, Nordersund sofort zu verlassen und überrascht Arthur mit dieser Entscheidung. Obwohl er bleiben möchte, kann er Maja nicht überzeugen, die letzten Tage ihres Urlaubs hier zu verbringen. Zusammen machen sie sich auf den Weg, um sich von allen zu verabschieden. Doch bei einem letzten Treffen muss Maja plötzlich erkennen, wie viel ihr die Freunde ihrer Kindheit bedeuten. Als Maja sich schweren Herzens von Greta, Robert und Markus verabschieden will, macht Arthur ihr plötzlich einen überraschenden Vorschlag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen