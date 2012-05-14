Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 6: Folge 6
44 Min.Folge vom 14.05.2012Ab 6
Arthur überrascht Maja mit der Idee, in Nordersund zu bleiben. Als die Freunde begeistert zustimmen und Bernd und Ulla Maja und Arthur ein Zimmer bei sich anbieten, kann Maja nicht anders: Im Überschwang der Gefühle stimmt sie Arthurs Vorschlag zu. Die Entscheidung wird von allen Seiten begeistert aufge-nommen: Während Greta und Maja es kaum fassen können, dass sie von nun an wieder als beste Freundinnen im selben Ort leben werden, freunden sich auch Ulla und Bernd mit Arthur an. Als sich Kai verletzt, springen Maja und Greta beherzt im "Elephant" ein und arbeiten im Team, als hätten sie nie etwas anderes getan.
Wege zum Glück - Spuren im Sand
Genre:Romanze, Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises