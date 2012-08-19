Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 10: Folge 70
Kilian will Edmund nicht glauben, dass seine Stiefmutter Gretas Ermordung in letzter Minute vereitelt hat und ihn zu allem Überfluss dazu verdonnert haben soll, fortan Gretas heimlichen Schutzengel zu spielen. Er ist nun entschlossen, Edmund wegen seiner diversen Steuerdelikte beim Finanzamt anzuzeigen, trifft dann aber auf Gertrud und weiß nun zumindest, dass Edmund ihn nicht belogen hat. Während Jule wieder einmal im ungünstigsten Moment auftaucht und ihr Date einfordert, überlegt Kilian, wie Edmund und er doch noch an Gertruds Erbe kommen können. Maja und Arthur sehen dem Traugespräch mit dem Pastor mit unguten Gefühlen entgegen, doch mit Hilfe des eher unkonventionellen Pastors finden beide einen ehrlichen Ansatz für die Hochzeit. Bevor es so weit ist, muss Arthur aber erst Robert und Greta das Walzertanzen beibringen, und sie vor allem auf einen gemeinsamen Rhythmus einstellen.
