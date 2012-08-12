Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 5: Folge 65
Nachdem Jan entschieden hat, Nordersund für immer zu verlassen, will er sich ein letztes Mal von Senta verabschieden. In buchstäblich letzter Sekunde aber hält sie ihn zurück, und nach einer längeren Aussprache gelingt es ihnen, sich zu versöhnen. Im Gegensatz zu Kilian freut Robert sich sehr, als er davon erfährt, und er hat auch gleich eine gute Nachricht für seine Eltern, die noch nichts von der anstehenden Doppelhochzeit wissen. Senta wirft sich nun voller Eifer in die Hochzeitsvorbereitungen, was Greta diesmal durchaus zu schätzen weiß. Arthur und Maja haben sich mit der Hochzeit abgefunden. Trotzdem zieht Maja es vor, sich voll und ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren, während Arthur mit Wiebkes Hilfe nach einem passenden Anzug sucht.
