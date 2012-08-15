Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 68

TelenovelaStaffel 5Folge 8vom 15.08.2012
Folge 68

Folge 68

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 8: Folge 68

43 Min.Folge vom 15.08.2012Ab 6

Maja und Greta sind sich in der Trauzeugenfrage schnell einig, wogegen Robert und Arthur eine ganze Weile brauchen, bis sie zu einer Entscheidung kommen. Robert bieten sich nämlich gleich zwei an, und Arthur möchte am liebsten gar keinen dabei haben. Doch schließlich hat Maja den rettenden Einfall, mit dem beide sehr gut leben können. Kaum ist dieser Punkt erledigt, kümmern sie sich alle um ihre Hochzeitsgarderobe. Während Maja und Greta gemeinsam ihre Kleider anprobieren und Robert damit beschäftigt ist, mit Sentas Hilfe das passende Hemd für seinen Anzug zu wählen, klingelt es an der Tür. Mit dem Umkleiden beschäftigt ,will erst niemand öffnen, bis schließlich Maja und Robert unabhängig voneinander zur Tür eilen.

