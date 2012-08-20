Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 11: Folge 71
Greta freut sich, als Gertrud plötzlich neben ihr steht und nimmt sie sofort mit nach Hause, um ihr Robert und Senta vorzustellen. Während Senta sich wundert, dass Gertrud es nicht besonders eilig zu haben scheint, ihren Stiefsohn zu sehen, ärgert Kilian sich darüber, dass sie, nachdem sie ihnen den Mord vermasselt hat, nun auch noch im Klippenhaus auftaucht. Er hat größte Mühe, seinen Unmut den anderen gegenüber zu verbergen, die ihrerseits alle damit beschäftigt sind, die letzten Details für die Hochzeit abzustimmen. Da Greta mit Bernd verabredet ist, um ihn als Brautführer für Maja zu gewinnen, schickt sie Robert mit einem wichtigen Hochzeitsaccessoire zu Maja. Seit langem wieder einmal allein, können Robert und Maja sich nur schwer voneinander trennen. Beiden ist klar, dass sie sich lieben, auch wenn zwischen ihnen davon nicht mehr die Rede sein darf. Trotzdem fällt ihnen der Abschied schwer, und nachdem Robert gegangen ist, sucht Maja Zuflucht am Wrack.
