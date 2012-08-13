Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 6: Folge 66
42 Min.Folge vom 13.08.2012Ab 6
Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Während Greta heimlich für Maja ein Kleid bei einem namhaften Designer anfertigen lässt, findet Robert keinen Goldschmied, der ihre Eheringe rechtzeitig herstellen kann. Als Senta davon Wind bekommt, beschließt sie, Robert und Greta die Ringe ihrer Eltern zu schenken. Jetzt fehlt nur noch der geeignete Ort für die Feier, doch alle in Frage kommenden sind ausgebucht oder befinden sich gerade im Umbau. Beim Gespräch mit ihren Freunden über Vineta aber weiß Greta plötzlich, welcher Ort als einziger für ihre Doppelhochzeit in Frage kommt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wege zum Glück - Spuren im Sand
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises