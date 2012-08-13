Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 66

TelenovelaStaffel 5Folge 6vom 13.08.2012
Folge 66

Folge 66Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 6: Folge 66

42 Min.Folge vom 13.08.2012Ab 6

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Während Greta heimlich für Maja ein Kleid bei einem namhaften Designer anfertigen lässt, findet Robert keinen Goldschmied, der ihre Eheringe rechtzeitig herstellen kann. Als Senta davon Wind bekommt, beschließt sie, Robert und Greta die Ringe ihrer Eltern zu schenken. Jetzt fehlt nur noch der geeignete Ort für die Feier, doch alle in Frage kommenden sind ausgebucht oder befinden sich gerade im Umbau. Beim Gespräch mit ihren Freunden über Vineta aber weiß Greta plötzlich, welcher Ort als einziger für ihre Doppelhochzeit in Frage kommt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen