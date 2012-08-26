Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 15: Folge 75
Während Robert und Greta nach der Hochzeitsnacht verliebt aufwachen, stellen Arthur und Maja nüchtern fest, dass sie etwas an ihrer Wohnsituation ändern müssen, um sich ihren gemeinsamen Alltag zu erleichtern. Nach einem gemeinsamen Frühstück zu viert fahren Robert und Greta zum Standesamt, wo Greta seinen Nachnamen annimmt. Als sie später Maja vom traumhaften Beginn ihrer Ehe vorschwärmt, freut diese sich ehrlich über Gretas Glück, kann aber nicht mit derselben Freude von ihrer eigenen Ehe berichten. In ihrer Begeisterung gefangen, bekommt Greta das nicht mit. Kilian ist immer noch nicht gewillt, Edmund über sein weiteres Vorgehen in Bezug auf Greta aufzuklären. Stattdessen konfrontiert er ihn mit seinem Plan, Sentas und Jans Abwesenheit für fragwürdige Geschäfte in der Reederei zu nutzen, wofür er Edmunds Hilfe braucht. Zu Kilians Ärger scheitert dieses Vorhaben aber schneller als erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick