Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 13: Folge 73
Maja und Greta werden von ihren jeweiligen Brautführern Bernd und Jan gezwungen, zu Hause zu warten, während Robert und Arthur genau wie Ulla und Senta längst zur Kirche aufgebrochen sind. Ohne zu wissen, worauf sie eigentlich warten, werden die beiden unabhängig voneinander immer nervöser. Doch dann taucht endlich die Hochzeitskutsche auf, die sie zusammen mit Bernd und Jan zur Kirche fahren wird. Während die beiden Freundinnen durch Nordersund kutschiert werden, versichern Robert und Arthur sich ein letztes Mal, mit dieser Doppelhochzeit genau das Richtige zu tun. Dann erreichen auch Greta und Maja die Kirche, und die Trauung kann beginnen. Während alle anderen sich auf die Hochzeit freuen, bereiten Kilian und Edmund ihren nächsten Mordversuch vor. Um keine Spuren zu hinterlassen, wollen sie Gretas Therapie manipulieren und so ihren schnellen Tod provozieren.
