Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 14: Folge 74
Nachdem die Trauung ohne besondere Vorkommnisse verlaufen ist und niemand Majas Zögern vor dem Ja-Wort bemerkt hat, brechen alle zur Feier am Strand auf. Hier ernten Bärbel und Kai genau so viel Beifall für ihr Menü wie Ulla für die Hochzeitstorte, und die Stimmung auf dem Fest könnte nicht besser sein. Greta schwelgt im Glück, und auch Robert und Arthur genießen die Feier in vollen Zügen. Nur Maja überfallen ab und zu leichte Zweifel, die sie aber angesichts Gretas Freude zurückdrängen kann. Gertrud, die sich vergewissern konnte, dass Greta ihr Glück gefunden hat, verschwindet genauso plötzlich, wie sie gekommen ist, noch bevor das Fest zu Ende ist. Edmund kann es kaum erwarten, Kilian die Daten aus Gretas Krankenakte zu übergeben, doch der will vor so vielen Zeugen keine konspirativen Gespräche führen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick