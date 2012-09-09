Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 10: Folge 85
Nachdem Maja von Greta und ihrer Krankheit geträumt hat, möchte sie nun doch im Klippenhaus wohnen. Sie kann Arthur, der sich erst dagegen wehrt, überzeugen, vergisst allerdings, sich mit Robert abzusprechen. Während Greta sich sehr über ihren Entschluss freut und den beiden gleich ihre Hausschlüssel überreicht, entzieht Robert sich immer wieder dem Gespräch mit Maja. Diese ungewohnte Haltung dämpft Majas Freude darüber, mit Greta zusammenzu-wohnen, und sie beschließt, ihn zu einer Aussprache zu zwingen. Als Arthur die verräterische Koffermatratze heimlich aus Ullas und Bernds Haus holen will, wird er von Bernd überrascht. Mit der fadenscheinigen Ausrede, dass er nur den Schlüssel abgeben wolle, kann er Bernd zwar beruhigen, doch nun hat er keinen Schlüssel mehr, so dass es noch schwieriger wird, die Matratze unbemerkt aus dem Haus zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick