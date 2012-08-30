Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 4: Folge 79
Für Ulla steht fest, dass Maja und Arthur ausziehen wollen, weil Maja schwanger ist. Deswegen sucht sie während des Frühstücks nach Anzeichen, die ihre Überzeugung bestätigen, und Bernd kann gerade so verhindern, dass sie die ahnungslose Maja direkt darauf anspricht. Greta muss eingestehen, dass die Bestrahlung ihr mehr zugesetzt hat, als sie zugeben wollte. Sie ist aber weiterhin überzeugt davon, dank Roberts Liebe alles gut durchzustehen. Doch kurz vor ihrer Weltreise beauftragt Senta sie mit einer Aufgabe, von der sie nicht weiß, ob sie ihr gewachsen ist. Wiebkes Rückkehr in die Reederei wird von Kilian und Edmund mit wenig Begeisterung zur Kenntnis genommen, während Robert und auch Jan und Senta sich freuen, sie wieder dabei zu haben. Senta gegenüber aber gibt Kilian sich optimistisch und selbstbewusst.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick