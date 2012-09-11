Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 87

TelenovelaStaffel 6Folge 12vom 11.09.2012
Folge 87

Folge 87Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 12: Folge 87

43 Min.Folge vom 11.09.2012Ab 6

Nachdem Maja und Robert zu dem Schluss gekommen sind, dass es kein Zurück gibt, gelingt es ihnen auch, sich wieder zu versöhnen, und sie hoffen, dass ihre Liebe zu Greta sie weiterhin leiten wird. Erleichtert kann Maja sich nun wieder an ihre Arbeit machen. Auch Robert und Arthur gehen ihren jeweiligen Tätigkeiten nach, während Greta allein zurück bleibt und nicht recht weiß, wie sie sich die Zeit vertreiben soll. Da weist Bernd sie darauf hin, dass sein Hochzeitsgeschenk, Nis Puck, besonderer Aufmerksamkeit bedarf, wenn er kein Unglück über das Haus bringen soll. Nach der Geborgenheit, die Jule bei Markus erleben konnte, gelingt es ihr, sich Kilian zu widersetzen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen