Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 15: Folge 90
Nachdem Maja sich mit Arthur aussprechen konnte, scheinen sie alles wieder im Griff zu haben. Doch dann fällt Greta auf, dass die beiden sich regelrecht aus dem Weg gehen und jeden Körperkontakt vermeiden. Nachdem sowohl Greta als auch Robert Maja darauf ansprechen, kann sie nicht anders, als mit Arthur darüber zu reden. Arthur, der nicht mehr weiß, was er denn noch alles tun soll, um Greta vom Glück seiner Ehe zu überzeugen, reagiert unerwartet heftig. Aus Angst vor Kilian zieht Jule nun doch bei Markus ein. Als sie ihre Familie über ihren spontanen Umzug in Kenntnis setzt, fühlen Ulla und Wiebke sich übergangen. Wohl wissend, dass sie Jule nicht von ihrem Entschluss abbringen kann, lädt Ulla Markus kurzerhand zum Mittagessen ein, um ihm auf den Zahn zu fühlen.
