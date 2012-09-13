Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 14: Folge 89
Maja, die nur noch mal kurz mit Greta reden wollte, muss geschockt mit ansehen, wie Robert und Greta miteinander schlafen. Wie gelähmt kann sie sich dem schmerzhaften Anblick nicht entziehen, und erst Arthur kann sie aus ihrer Starre befreien. Es ist Maja äußerst unangenehm, dass Arthur ihren Liebesschmerz mit ansehen musste. Obwohl Arthur sie zu beruhigen versucht, ist doch offensichtlich, dass auch er immer mehr unter seiner unerfüllten Liebe leidet. Nach der Liebesnacht mit Robert ist Greta voller Optimismus für ihren zweiten Bestrahlungstermin. Auf Robert wartet dagegen eine böse Überraschung, als Kilian ihn hinsichtlich des Werftprojekts zum Gespräch unter vier Augen bittet.
