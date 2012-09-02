Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 80

Staffel 6Folge 5vom 02.09.2012
Folge 80

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 5: Folge 80

42 Min.Folge vom 02.09.2012Ab 6

Während Maja und Arthur weiter auf Wohnungssuche sind, forscht Ulla bei Greta wegen Majas vermeintlicher Schwangerschaft nach, wodurch auch Robert davon erfährt. Nun lassen die Gedanken an Maja ihm erst recht keine Ruhe mehr. Doch beim Pflanzen der Hochzeitsbäumchen klärt sich das Missverständnis schnell auf, da Greta ihre Freundin direkt darauf anspricht. Während Arthur sich in die Arbeit stürzt und Greta zwei Fotoalben mit Hochzeitsfotos für die beiden Paare herstellt, versichern Robert und Maja sich, keine Probleme mit der neuen Situation zu haben. Doch dann führt die von beiden verleugnete Sehnsucht sie unabhängig voneinander zum Wrack, wo sie erneut aufeinandertreffen. Als Kilian sich endgültig von seiner Mutter verabschieden muss, bricht er zusammen.

