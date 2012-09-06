Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 9: Folge 84
Nachdem Maja und Arthur sich haben überreden lassen, das Zimmer von Senta und Jan anzusehen, überrumpelt Greta sie mit dem Angebot, ins Klippenhaus zu ziehen. Sie können ihren Schreck nicht vor Greta verbergen, die sie daraufhin enttäuscht darum bittet, wenigstens diese eine Nacht im Klippenhaus zu verbringen und es sich dann noch einmal zu überlegen. Maja und Arthur sind sich jedoch einig, dass sie nicht mit Robert und Greta unter einem Dach leben können. Um Greta nicht noch mehr zu verletzen, beschließen sie aber so lange zu bleiben, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Auch Robert ist der Gedanke unangenehm, in Zukunft mit Maja in einem Haus zu wohnen. Während Greta nun einsieht, dass sie voreilig gehandelt hat, hat Maja einen eindringlichen Traum.
